Im Westen und Süden überwiegt bis zum Abend der Sonnenschein und nur wenige Wolken zeigen sich. Von Salzburg ostwärts hingegen halten sich oft dichte Wolken und am Alpennordrand, besonders in Niederösterreich, schneit es weiterhin immer wieder ein wenig, auch wenn der Schneefall schwächer wird. Der Wind lässt nach und weht nur noch schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, im Bergland kann er anfangs stellenweise auch noch lebhaft sein. Nachmittagstemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, wobei es im Süden die positiven Temperaturen gibt. Heute Nacht: Die Nacht verläuft im Westen und Südwesten nur gering bewölkt und sternenklar, erst nach Mitternacht ziehen hier wieder mehr Wolken auf. Weiter im Osten ziehen einige Wolkenfelder durch und es kann zeitweise sogar leicht schneien. Der Wind weht überwiegend schwach. Tiefsttemperaturen minus 16 bis minus 7 Grad.