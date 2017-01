An der Alpennordseite und im Norden überwiegen die Wolken und es gehen Schneeschauer nieder. In Staulagen schneit es teils anhaltend. Aber auch im Süden und Südosten ziehen einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und am Nachmittag kann es von Unterkärnten bis ins Grazer Becken ein wenig schneien. Länger sonnig und weitgehend trocken ist es nur im Südwesten und im östlichen Flachland. Am Alpenostrand und im Süden frischt mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordostwind auf, sonst ist es windschwach. Frühtemperaturen minus 13 bis minus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 5 bis plus 1 Grad.