Am Bodensee sowie gebietsweise im Norden, im Flachland an der Alpennordseite sowie am Alpenostrand und im Südosten können sich gebietsweise Nebel- und Hochnebelzonen zäh halten. Abseits der Nebel ist es sonnig. Es überwiegt schwacher Wind. Nur im Osten weht der Wind anfänglich noch mäßig aus Südost. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 14 und minus 4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind schließlich mit minus 5 bis plus 3 Grad erreicht.