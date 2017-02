An der Alpennordseite zwischen dem Tiroler Unterland und dem westlichen Niederösterreich schneit es noch ein wenig bis in den Nachmittag hinein. Überall sonst ist es meist schon trocken, Restwolken halten sich hingegen hartnäckig und lockern erst im Tagesverlauf ein wenig auf. Nur im äußersten Westen verdichten sich die Wolken am Nachmittag erneut. Kontinentale Kaltluft strömt mit mäßigem Nord- bis Nordostwind in den Osten Österreichs, sonst ist es nur schwach windig. Frühtemperaturen minus 6 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 7 Grad, mit den hohen Werten im Westen.