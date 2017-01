Der Tag startet verbreitet mit Restwolken, hochnebelartiger Bewölkung und Nebelfeldern. An der Alpennordseite kann es zunächst noch etwas regnen, Schneefallgrenze um 1500m Seehöhe, im Osten und Südosten schneit es noch leicht bis in tiefe Lagen. Tagsüber bessert sich das Wetter aber langsam. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 12 Grad, am wärmsten ist es wieder im Westen.