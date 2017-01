Das Hochdruckwetter mit einer feuchten Grundschicht in den Niederungen und trockenen und zunehmend milderen Luftmassen darüber setzt sich fort. Es bleibt bei einer ähnlichen Verteilung der Hochnebel- und Sonnengebiete, wobei sich die meisten Hochnebelzonen neuerlich im Osten und Südosten finden werden. Ungestört sonniges Wetter gibt es weiterhin im Bergland. Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland mitunter lebhaft aus Ost bis Süd. Auch in den Föhntälern im Westen frischt der Wind etwas auf. Tiefsttemperaturen minus 16 bis minus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, mit den höchsten Werten in Mittelgebirgslagen entlang der Alpennordseite.