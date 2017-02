In den Südstaulagen von der Silvretta bis zu den Hohen Tauern sowie in Osttirol und Oberkärnten überwiegt die starke Bewölkung und stellenweise regnet es ein wenig. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1600m Seehöhe. An der Alpennordseite ist es föhnig aufgelockert. Über den Niederungen, vor allem im Osten, und im Waldviertel sind aber wieder Hochnebelfelder vorhanden, die oft beständig sind. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Süden teils auch lebhaft aus Südost bis Südwest. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen in den Nebelzonen minus 2 bis plus 3 Grad, sonst 4 bis 14 Grad.