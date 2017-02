Von ein paar Auflockerungen abgesehen ist es meist trüb und es regnet oder schneit zeitweise in weiten Landesteilen. Trocken bleibt es am ehesten im Norden. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen tiefen Lagen und etwa 800m Seehöhe. Der Wind weht mäßig, ganz im Osten sowie im Bereich der Hohen Tauern und Osttirol teils durch Nordföhn auflebend aus Nordwest bis Nordost. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 6 Grad.